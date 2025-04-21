Бывший пресс-секретарь Пентагона рассказал о хаосе в министерстве

Он прогнозирует скорую отставку Пита Хегсета

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Пентагоне при нынешнем министре обороны США Пите Хегсете творится полная неразбериха, сообщил в статье для Politico бывший пресс-секретарь ведомства Джон Уллиот, уволившийся на прошлой неделе.

"В Пентагоне месяц царит полный хаос: от утечек секретных оперативных планов до массовых увольнений. Нарушение нормальной деятельности теперь является основным отвлекающим фактором для президента, который заслуживает лучшего от своего высшего руководства, - написал он. - У президента Дональда Трампа есть большая история привлечения к ответственности своих высших должностных лиц. Учитывая это, трудно представить, что министр обороны Пит Хегсет останется на своей должности надолго".

В последние недели Министерство обороны подверглось пристальному вниманию из-за раскрытия чиновниками секретной информации, в результате чего произошло нескольких громких увольнений.

На прошлой неделе три высокопоставленных чиновника Пентагона - Дэн Колдуэлл, Колин Кэрролл и Дэрин Селник - после расследования утечек в ведомстве были отстранены от должности, а затем уволены. В совместном заявлении 19 апреля они написали, что неназванные должностные лица Пентагона оклеветали их беспочвенными нападками.

"Согласно слухам в Пентагоне, могут последовать новые увольнения", - указал Уллиот, отметив, что он не стал жертвой этой чистки высшего руководства, вовремя уйдя.

На минувшей неделе Politico, ссылаясь на чиновника, знакомого с этим вопросом, сообщила, что утечки, которые расследует министерство, включают перемещение второго авианосца в Красное море, планы военных операций в Панамском канале, визит миллиардера Илона Маска в Пентагон и прекращение обмена разведданными с Украиной.

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что новости о том, что третьи лица получили доступ к сообщениям о планах военных операций Минобороны США были "фейком, распространенным бывшими сотрудниками ведомства с целью "саботажа".

"На этот раз The New York Times и другие СМИ, распространяющие фейки и прочий мусор, с энтузиазмом использовали рассерженных бывших сотрудников как единственный источник своей информации. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе и явно имеющих мотивы сорвать планы президента и членов его администрации", - написал Парнелл в соцсети X.

The New York Times сообщала, что Хегсет поделился подробными планами военной операции против хуситов в Йемене в групповом закрытом чате в мессенджере Signal, в котором состояли его жена, брат и адвокат.

В конце марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что случайно оказался в закрытом групповом чате, где Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.