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Президент США с супругой провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Президент США с супругой провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания провели в понедельник на лужайке Белого дома праздник для детей: традиционное пасхальное катание яиц.

"Мы возвращаем религию в Америку" - сказал президент, обращаясь к гостям с балкона Белого дома. Он отметил, что Пасха является особым и одним из любимых праздников для американцев.

После этого президент и его супруга вышли на лужайку и просвистели в особые позолоченные свистки, дав таким образом сигнал к началу катания яиц. Дети перекатывали окрашенные пасхальные яйца по лужайке при помощи специальных деревянных ложек.

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В ходе праздничного мероприятия президент успел сделать множество фото с детьми и их родителями, а также пообщаться с журналистами.

Мероприятие посетили несколько членов семьи Трампа, в том числе его сын Дональд Трамп-младший и его девушка Беттина Андерсон.

В этом году темой пасхального катания яиц стало приближающееся 250-летие США. В ходе мероприятия дети вместе с Трампом подписывали миниатюрные версии декларации независимости, а некоторые нарядились в отцов-основателей США.

Специально для всех мероприятий, проходящих на лужайке Белого дома, было приготовлено около 30 тыс. яиц. Все они были окрашены вручную и доставлены в Белый дом в пятницу. В прошлом году для праздника использовалось 64 тыс. яиц.

Ожидается, что всего в понедельник Белый дом посетят около 42 тыс. гостей, в основном дети.

Белый дом проводит традиционное пасхальное катание яиц с 1878 года.

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