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Христиане по всему миру отмечают Пасху

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Католики, протестанты, православные и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху. В этом году католическая Пасха совпала не только с православной, что бывает лишь в 30% случаев, но и также с периодом иудейского Песаха.

Религиоведы отмечают, что 2025 год - это особый год для всех христиан, так как он знаменует 1700-летие с момента проведения Первого Вселенского собора в Никее в 325 году.

В Страстной четверг папа римский Франциск посетил тюрьму Regina Coeli, продолжая традицию, которой он придерживается с самого начала своего понтификата, и подарил заключённым традиционные католические чётки и карманные Евангелия. Этот день в Ватикане завершился воспоминанием о Тайной вечере. Мессу в Папской базилике Святого Петра возглавил кардинал Доменико Кальканьо. В проповеди он напомнил о вызовах современности и призвал следовать примеру Христа, омывшего ноги его ученикам.

Кроме того, в этот день более 1,8 тыс. священников, епископов и кардиналов, проживающих в Риме и его окрестностях, обновили свои клятвы, данные при рукоположении.

В Страстную пятницу - день раскаяния и строгого поста - центром богослужения становится Литургия Страстей Господних, сопровождаемая поклонением Кресту, которому, как и живому Христу в Евхаристии, воздают честь преклонением колен.

Пятничную литургию в главной церкви Ватикана - Соборе Святого Петра - возглавил кардинал Клаудио Гугеротти.

В этом году по состоянию здоровья папа Франциск не сможет проводить службы, как это было в предыдущие годы. Тем не менее, множество верующих съедутся в Рим в пасхальное воскресенье, надеясь услышать хотя бы короткое благословение от понтифика. Традиционно в полдень пасхального воскресенье папа римский произносит с балкона Собора Святого Петра обращение Urbi et Orbi ("К граду и миру"). Это благословение может произнести только он. В настоящий момент неизвестно, последует ли папа Франциск традиции, однако ранее он уверял, что здоровье ему позволяет появляться на публике и произносить короткие речи.

Праздничная месса на площади Святого Петра в Ватикане в Пасхальное воскресенье начнётся в 10:30 (11:30 мск).

В крупнейшей церкви Лондона - Соборе Святого Павла - пройдёт одна из самых больших пасхальных служб Великобритании, которая начнётся со Святого Причастия в 08:00 (10:00 мск) и Певческой Евхаристии в 11:30 (13:30 мск).

Во французской столице одна из крупнейших месс состоится в Соборе Парижской Богоматери. Она начнётся в 08:30 (9:30 мск). В самой большой протестантской церкви Германии - Берлинском кафедральном соборе - Пасхальная служба начнётся в 10:00 (11:00 мск). Примечательно, что в этой церкви для детей проведут отдельную службу.

Согласно заявлению, опубликованному властями Израиля, в этом году около 10 тыс. христиан получили разрешение на въезд в Иерусалим на время Страстной недели. По данным МИД Израиля, всего на Западном берегу Иордана проживает более 50 тыс. человек, которые хотели бы посетить христианские святыни в этот важнейший религиозный период.

Уникальные пасхальные традиции можно встретить во многих странах мира. Так, например, в Мексике сжигают чучело Иуды, а в Австралии едят булочки с надрезом в виде креста.

На Филиппинах - одной из немногих стран Азии, где преобладают христиане, - во время Страстной недели улицы превращаются в сцены под открытым небом по одной из самых уникальных и глубоко укоренившихся католических традиций страны - "Сенакуло". Это драматическая инсценировка страстей, смерти и воскресения Иисуса Христа. Семьи и целые приходы неделями готовятся к уличным спектаклям, которые, по словам священников, являются не просто представлениями, но и способом катехизации людей.

Театрализованные представления можно увидеть и на Трафальгарской площади в Лондоне. Пятничные спектакли о Страстях Христовых бесплатны и привлекают ежегодно более 20 тыс. зрителей.

В США, а также во многих европейских странах у детей и студентов начинаются пасхальные каникулы. При этом профсоюзы предупреждают о забастовках сотрудников транспортной сферы в это время, поэтому пассажирам рекомендуется проверять информацию о рейсах и отправлении поездов заранее.

В Вашингтоне в понедельник после Пасхи на лужайке перед Белым домом пройдёт традиционная американская забава - катание пасхальных яиц: дети вместе со взрослыми катают поварешками варёные яйца, соревнуясь в скорости. Обычно в этом мероприятии участвует президент США и первая леди.

христиане Пасха
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