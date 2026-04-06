Дональд и Мелания Трамп провели в Белом доме ежегодное пасхальное катание яиц

Фото: Brendan Smialowski-Pool/Getty Images

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания провели в понедельник на лужайке Белого дома праздник для детей - традиционное пасхальное катание яиц.

"Сегодня день, когда мы восхваляем Иисуса", - сказал президент гостям мероприятия с балкона Белого дома.

Мелания Трамп отметила, что этот пасхальный понедельник особенный еще и потому, что в этом году США исполняется 250 лет.

Президент сказал, что на мероприятии присутствуют фермеры со всей страны, поставляющие яйца. Он добавил, что цены на них упали на 40-50% в течение этого его срока.

На праздничном мероприятии Трамп успел сделать множество фото с детьми и их родителями, а также пообщаться с журналистами.

Специально для всех мероприятий, проходящих на лужайке Белого дома, было приготовлено около 40 тыс. яиц. В прошлом году для праздника использовалось 30 тыс. яиц.

Ожидается, что Белый дом в понедельник посетят более 50 тыс. гостей, в основном дети.

Белый дом проводит традиционное пасхальное катание яиц с 1878 года.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });