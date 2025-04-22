В Таиланде могут сократить сроки безвизового пребывания иностранных туристов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават на заседании правительства поручила пересмотреть программу безвизового пребывания иностранных туристов в стране из-за большого числа нарушений, сообщают местные СМИ.

Сейчас туристы из многих стран, включая Россию, могут въезжать в Таиланд на срок 60 или 90 дней без виз. Министерствам иностранных и внутренних дел, а также министерству туризма и спорта поручено совместно изучить, какое влияние сокращение срока безвизового въезда будет иметь на иностранных туристов. Главная задача - оценить эффективность действующих сроков с точки зрения наращивания турпотоков, а также негативные последствия, которые выражаются в том, что иностранцы, пользуясь длительными сроками безвизового пребывания, живут и незаконно работают в Таиланде, а также совершают правонарушения.

Премьер-министр призвала все три министерства помочь восстановить доверие иностранных инвесторов и туристов.

С мая в стране изменились правила для иностранных туристов: заполнение бумажной анкеты стало невозможным, а обязательным стало заполнение в течение трех дней до въезда цифровой миграционной формы TDAC (Thailand Digital Arrival Card).

В середине марта Минтуризма Таиланда сообщало, что обсуждается сокращение срока безвизового пребывания в королевстве с 60 до 30 дней в целях борьбы с нелегальным бизнесом.