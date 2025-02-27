В Таиланде пообещали ввести туристический налог в конце 2025 года

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Таиланде с въезжающих иностранных туристов с конца 2025 года будут взимать налог в размере 300 бат (около 800 рублей), объявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тьентхонг. Об этом сообщают тайские СМИ.

Он пояснил, что налог будет взиматься со всех туристов, прибывающих воздушным путем. Въезжающие по суше или воде также будут платить налог, но смогут въезжать в страну после одной уплаты несколько раз.

Министр не ожидает, что введение налога приведет к снижению числа иностранных туристов, так как его сумма невелика. По его словам, средства от налога пойдут на страхование жизни и здоровья туристов во время их пребывания в стране и таким образом сделают их отдых более безопасным.

Власти Таиланда начали обсуждать возможность введения налога для въезжающих в страну туристов еще до пандемии коронавируса, но она помешала этим планам. Против налога выступает частный туристический бизнес, который считает, что введение налога может помешать дальнейшему росту турпотока.