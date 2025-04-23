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Литва выделит из бюджета дополнительно 187,7 млн евро на закупку вооружений

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Литвы одобрило проект постановления Минфина о выделении дополнительных 187,7 млн евро на приоритетные закупки вооружений, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Эти средства будут направлены министерству национальной обороны на авансовые платежи за боевые машины пехоты и системы ПВО средней дальности. Авансовые платежи гарантируют более раннее получение первоочередной военной техники, необходимой вооруженным силам Литвы", - говорится в сообщении.

Речь идет о БМП Boxer-Vilkas и наземных системах ПВО средней дальности NASAMS.

Литва Минобороны Минфин NASAMS
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