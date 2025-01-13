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Литва планирует потратить на оборону в 2025 году около 4% от ВВП

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Литве на нужды обороны в 2025 году направят около 4% ВВП, заявила через пресс-службу министр национальной обороны Довиле Шакалене.

"Быстрое увеличение оборонного бюджета союзников по НАТО и устойчивая поддержка Украины является вопросом национальной безопасности для всех нас. Литва это понимает... Мы планируем потратить почти 4% ВВП на оборону уже в этом году", - сказала она.

Шакалене отметила, что Литва - крупнейший покупатель американского оружия в странах Балтии. "Наши приобретения в США оцениваются в $1,3 млрд и составляют почти 20% всех наших приобретений (в сфере вооружений)", - уточнила она.

"США последовательно поддерживают развитие нашего военного потенциала. 1 доллар американской помощи возвращается как 3 доллара прямых инвестиций в закупку оружия американского производства", - добавила министр.

Литва закупает в США противотанковые ракетные комплексы Javelin, бронированные вездеходы JLTV, вертолеты Black Hawk, ракетно-артиллерийские комплексы Himars, ракеты AMRAAM для систем ПВО средней дальности NASAMS, беспилотники Switchblade и т.д.

Литва НАТО США Украина Довиле Шакалене Минобороны
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