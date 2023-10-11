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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Литва передаст Украине пусковые установки NASAMS

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Литва планирует в ближайшее время передать Украине пусковые установки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщило Министерство обороны республики.

"Вопрос о военной поддержке Украины становится предметом внутриполитических дебатов государств, но оказываемая поддержка остается ключевым фактором обороны Украины. Литва и впредь будет придерживаться своих обязательств по поддержке Украины", - заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас.

Он представил план Литвы по оказанию поддержки Украине в среду в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО, на полях которой проходит также встреча глав Минобороны Северной группы и Контактной группы по обороне Украины формата "Рамштайн". Впервые на этой встрече присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

Литва приобрела для Украины пусковые установки ПЗРК NASAMS за 9,8 млн евро у норвежской компании Kongsberg.

Анушаускас также напомнил о создании коалиции по разминированию на Украине.

"Мы благодарим страны, которые внесли или рассматривают возможность внести свой вклад в создаваемую коалицию. Приоритетом на данный момент является оборудование для разминирования, которое Литва и другие страны могли бы помочь приобрести, и мы готовы выделить на эти цели значительную часть собственных средств", - сказал министр.

Кроме того, Литва совместно с отдельными странами Евросоюза закажет для украинской армии 155-мм боеприпасы, пообещал литовский министр.

Он также отметил, что подготовка к зиме уже началась, и в ближайшее время Украине будут переданы электрогенераторы и другое оборудование.

Арвидас Анушаускас Владимир Зеленский Литва НАТО Минобороны Рамштайн NASAMS
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