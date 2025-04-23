Уровень диппредставительства Афганистана в РФ будет повышен до посла

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов в среду встретился с министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани, сообщает пресс-центр МВД Афганистана.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности, экономического и торгового сотрудничества между Афганистаном и регионом, а также укрепления отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хаккани высоко оценил недавние действия Москвы в отношении Афганистана и счел их важным шагом на пути к принятию политических реалий Афганистана.

Стороны также подчеркнули необходимость повышения уровня дипломатических отношений до уровня посольств и приверженность взаимному сотрудничеству в области безопасности и торговли, сообщили в МВД Афганистана.

На встрече присутствовал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Позднее в МИД РФ сообщили, что 23 апреля спецпредставитель президента РФ по Афганистану Кабулов и посол России в Кабуле Жирнов провели рабочие встречи с министрами иностранных дел Амир Ханом Моттаки и внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани.

"Представители афганского руководства были проинформированы о том, что в развитие оглашенного Верховным судом Российской Федерации решения о приостановлении запрета на деятельность Движения талибов российской стороной принято решение о повышении уровня дипломатического представительства Афганистана в Москве до посла", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения "Талибан" в России. В МИД РФ в связи с приостановлением террористического статуса "Талибана" заявили, что Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с терроризмом и наркотиками, наращивание взаимодействия в торговле и инвестициях.