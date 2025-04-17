В МИД РФ заявили о готовности взаимовыгодно сотрудничать с Афганистаном во всех областях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с терроризмом и наркотиками, наращивание взаимодействия в торговле и инвестициях, заявили в МИД РФ в связи с приостановлением террористического статуса движения "Талибан".

"Снятие террористического статуса с движения талибов, которое после краха прозападного режима А.Гани в 2021 году сформировало афганское правительство, открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что Россия нацелена на выстраивание взаимовыгодных связей с Афганистаном во всех областях, включая борьбу с наркотиками и терроризмом, и признательна властям страны за борьбу против афганского крыла ИГИЛ (запрещенная в России организация) - "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ).

"Отдельный акцент в Москве намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Кабулом. Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ сообщили, что принятие Верховным судом Российской Федерации решения о приостановке террористического статуса "Талибана" "не влечет за собой изменения международных обязательств Российской Федерации по соблюдению санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении связанных с ДТ физических и юридических лиц, а также других групп и предприятий".