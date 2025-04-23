Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может в пятницу провести встречу с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на информированный американский источник.

Ранее в Белом доме подтвердили, что спецпосланник президента США на этой неделе посетит РФ для переговоров с российским руководством. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что Уиткофф и президент США Дональд Трамп, считают, что переговоры по Украине продвигаются в верном направлении.