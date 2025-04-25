Самолет, предположительно, Уиткоффа приземлился в Москве
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Самолет из США, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, приземлился в Москве, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах.
"Самолет только что приземлился в аэропорту Внуково", - сказал собеседник агентства.
Как следует из данных сервиса Flightradar24, бизнес-джет Bombardier Global 7500 выполнял прямой перелет из аэропорта Майами.
Ранее портал Axios со ссылкой на информированный американский источник сообщил, что Уиткофф может в пятницу провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
В Кремле обещали проинформировать, если состоится визит Уиткоффа в Россию и его встреча с Путиным. "Мы информируем вас, если и когда состоятся новые контакты президента с господином Уиткоффом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.