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Глава МИД Британии назвал полезной встречу с украинской делегацией в Лондоне

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми позитивно охарактеризовал консультации с украинскими официальными лицами в Лондоне, сообщают в среду британские СМИ.

По словам министра, встреча была "ценной" и состоялась в "чрезвычайно важный момент для нашей безопасности".

"Мы работаем активно с США, Украиной и европейскими союзниками, чтобы завершить войну и обеспечить справедливый долгосрочный мир", - сказал Лэмми.

Ранее в Лондоне прошли консультации по урегулированию на Украине. Лэмми провел встречу с украинской делегацией, среди членов которой был министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

В среду стало известно, что главы МИД Франции и ФРГ Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили свое участие во встрече по украинскому кризису в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь США Марко Рубио.

По информации The Washington Post, решение Рубио не присутствовать на переговорах в Лондоне по украинскому урегулированию вызвано отказом Киева от предложений американской стороны согласиться на уступки территорий.

Лондон Марко Рубио США Украина Великобритания
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