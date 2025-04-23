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WP объяснила отказ Рубио от переговоров по Украине в Лондоне

Такое решение связано с нежеланием Киева пойти на территориальные уступки, сообщила газета

WP объяснила отказ Рубио от переговоров по Украине в Лондоне
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Решение госсекретаря США Марко Рубио не присутствовать на переговорах в Лондоне по украинскому урегулированию вызвано отказом Киева от предложений американской стороны согласиться на уступки территорий, сообщает в среду The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

"Разлад в переговорах случился из-за гнева Вашингтона от нежелания Украины принять предложения с уступками территорий России и предпочтений Киева обсуждать в начале полное прекращение огня, а все остальное - позже, заявил чиновник, ознакомленный с ситуацией", - информирует издание.

В Госдепе, отмечает газета, не стали придавать значение решению Рубио, сделанному за несколько часов до вылета в Британию.

"Госсекретарь Рубио - занятой человек. Он не будет присутствовать на встречах, которые все равно пройдут в Лондоне, но данное заявление не об этих встречах. Это заявление о вопросах логистики в расписании Рубио", - сказала представитель ведомства Тэмми Брюс.

В среду стало известно, что главы МИД Британии, Франции, и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан Ноэль-Барро и Анналена Бербок отменили свое участие во встрече по украинскому кризису в Лондоне после того, как от этих переговоров отказался госсекретарь Рубио.

В британском МИД уточнили, что переговоры на тему Украины все-таки пройдут, но на более низком уровне. Встреча будет закрытой для представителей СМИ.

Марко Рубио США Украина Госдепартамент США
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