Поиск

Цена нефти Brent немного повысилась до $66,2 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве поднимается на $0,08 (0,12%) до $66,20 за баррель. В среду эти контракты подешевели на $1,32 (1,96%) до $66,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,09 (0,14%) до $62,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,4 (2,2%) до $62,27 за баррель.

Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

"Меня не удивит, если ОПЕК захочет увеличить производство, - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Это может вызвать опасения по поводу единства в картеле. Возможно, они устали сдерживать добычу".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей за прошлую неделю, говорится в докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 24 апреля

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Фондовые индексы США выросли на политических новостях и отчетностях

Великобритания, Франция и Германия считают переговоры по Украине в Лондоне продуктивными

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

12 штатов США пытаются оспорить законность повышения Трампом пошлин на импорт

Трамп считает, что его встреча с Путиным может пройти после визита в Саудовскую Аравию

Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Axios сообщил о возможной встрече Путина и Уиткоффа в пятницу

Что произошло за день: среда, 23 апреля

Уровень диппредставительства Афганистана в РФ будет повышен до посла

Трамп уверен, что отказ Зеленского прекратить боевые действия приведет к потере Украины

Трамп уверен, что отказ Зеленского прекратить боевые действия приведет к потере Украины

Цены на золото упали почти на 4%, биткойн подрос на заявлениях Трампа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6251 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне90 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ50 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });