Цена нефти Brent немного повысилась до $66,2 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения днем ранее на опасениях увеличения поставок из стран ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве поднимается на $0,08 (0,12%) до $66,20 за баррель. В среду эти контракты подешевели на $1,32 (1,96%) до $66,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,09 (0,14%) до $62,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,4 (2,2%) до $62,27 за баррель.

Как написали СМИ накануне, несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне на фоне обострения спора в альянсе по поводу соблюдения квот.

Встреча стран ОПЕК+ для обсуждения планов по добыче на июнь состоится 5 мая. Источники сообщили, что некоторые члены альянса хотят увеличить добычу на тот же объем, что и в мае, то есть на 411 тыс. баррелей в сутки.

"Меня не удивит, если ОПЕК захочет увеличить производство, - отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Это может вызвать опасения по поводу единства в картеле. Возможно, они устали сдерживать добычу".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США увеличились на 244 тыс. баррелей за прошлую неделю, говорится в докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 700 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Вместе с тем товарные запасы бензина упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали более слабого снижения запасов: бензина - на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 86 тыс. баррелей. Неделей ранее показатель снизился на 654 тыс. баррелей.