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Brent подорожала до $66,73 за баррель

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения накануне.

К 14:37 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,92%), до $66,73 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,7 (1,12%), до $62,97 за баррель.

Накануне эталонные марки нефти подешевели на 2-2,2% на слухах, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

"Пока страны не исправят ситуацию с соблюдением квот, мы полагаем, что ОПЕК+ может продолжать ускоренное увеличение добычи, - отметила Амрита Сен из Energy Aspects. - И это касается не только июня".

Определенную поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не будет в одностороннем порядке снижать пошлины на китайский импорт.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, полномасштабная торговая война между США и Китаем может вдвое сократить прирост спроса на нефть в Китае в текущем году, до 90 тысяч баррелей в сутки со 180 тысяч б/с.

Кроме того, дешевеющий доллар повышает привлекательность нефти для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг падает на 0,55%.

Запасы бензина в Штатах за прошлую неделю упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали, сокращения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тысяч баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились слабо - на 244 тысяч баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тысяч баррелей.

Brent Rystad Energy WTI Кушинг ОПЕК США Китай
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