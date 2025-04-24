Финансовые санкции ввели против коалиции, находящейся у власти в Республике Сербской

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт объявил в четверг о введении финансовых санкций в отношении партий, входящих в правящую коалицию в Республике Сербской (в составе БиГ).

Это произошло после неудавшейся попытки сотрудников спецслужбы страны вручить накануне ордер на арест лидеру боснийских сербов Милораду Додику.

"Эти действия направлены на поддержку усилий государственных институтов Боснии и Герцеговины в противостоянии вопиющим нападкам коалиции, находящейся у власти в Республике Сербской, которая старается подорвать основные принципы Дейтонских соглашений (положивших конец гражданской войне в стране в 1995 году) и конституционный порядок в БиГ", - приводит агентство EFE его слова с пресс-конференции в четверг.

Шмидт добавил, что позже в четверг проведет встречу с командующим силами ЕС в Боснии и Герцеговине генерал-майором Флорином-Марианом Барбу. Никаких других деталей он не привел.

Накануне трое сотрудников Агентства по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) попытались вручить Додику ордер на арест в то время, когда он находился в Восточном (сербском) Сараево. Сотрудники полиции Республики Сербской пресекли эту попытку.

Ситуация в отношениях между руководством боснийских сербов и центральными властями в Сараево осложнилась после того, как в конце февраля федеральный суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, который был назначен на эту должность в обход принятых процедур, в силу чего в Республике Сербской его считают нелегитимным.

Позже был издан ордер на арест Додика, этот шаг центральные власти страны в Сараево мотивировали тем, что он не подчиняется решениям Шмидта. В ответ власти Республики Сербской запретили деятельность прокуратуры, суда и Агентства по расследованиям и защите, признав эти федеральные структуры не соответствующими конституции БиГ.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.