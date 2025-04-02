Интерпол отказал боснийскому правосудию в удовлетворении запроса на арест Додика и Стевандича

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Секретариат Интерпола отказал правоохранительным органам Боснии и Герцеговины в удовлетворении запроса о задержании и аресте президента Республики Сербской (в составе БиГ) Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича.

"Мне позвонил президент Сербии Александр Вучич и сообщил, что он получил информацию из Секретариата Интерпола об отказе в удовлетворении запроса неконституционного суда БиГ о выписке международного ордера на задержание меня и Стевандича", - написал Додик в соцсети Х.

Президент Республики Сербской выразил благодарность Вучичу за поддержку и четкую принципиальную коммуникацию с Интерполом.

"Спасибо также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и главам всех других стран, которые направили жалобы (в Интерпол), понимая политическую подоплеку судебного преследования, которому я подвергаюсь", - отметил Додик.

Сербские СМИ между тем отмечают: в Интерполе пояснили, что запрос правоохранительных органов БиГ был отклонен на основании статьи устава Интерпола, в которой говорится о запрете политических преследований.

В конце марта представительство Интерпола в Сараево издало ордера на арест Додика и Стевандича.

"В документах указано, что Додик и Стевандич, у которых кроме боснийского есть еще и сербское гражданство, разыскиваются для ареста и последующего привлечения к ответственности за совершение уголовного преступления по статье "Посягательство на конституционный строй" Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины", - сообщала сербская газета "Политика".

Ранее в марте Агентство по расследованиям и защите (спецслужба БиГ) получило запрос от федеральной прокуратуры БиГ о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, главы правительства Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

Обоснованием для этого шага прокуратура БиГ назвала совершение указанными лицами уголовного преступления, которое заключается в подрыве конституционного порядка.

Ранее Народная скупщина Республики Сербской запретила деятельность и федеральной прокуратуры, и федерального суда, и Агентства по расследованиям и защите, признав их не соответствующими конституции Боснии и Герцеговины.

Ситуация в отношениях между руководством боснийских сербов и центральными властями в Сараево осложнилась после того, как в конце февраля федеральный суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, который был назначен на эту должность в обход принятых процедур, в силу чего в Республике Сербской его считают нелегитимным.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.