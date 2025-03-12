МВД Республики Сербской получило запрос на задержание Милорада Додика

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Федеральная прокуратура Боснии и Герцеговины направила в МВД Республики Сербской (в составе БиГ) запрос на задержание президента Республики Сербской Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и главы Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича.

В Агентстве по расследованиям и защите (спецслужба страны) телеканалу РТРС подтвердили информацию о просьбе оказать содействие судебной полиции в задержании Додика, Вишковича и Стевандича. Обоснованием для этого шага суд БиГ назвал совершение указанными лицами уголовного преступления, которое заключается в подрыве конституционного порядка.

Ранее Народная скупщина Республики Сербской запретила деятельность и федеральной прокуратуры, и Агентства по расследованиям и защите, признав их не соответствующими конституции Боснии и Герцеговины.

Ситуация в отношениях между руководством боснийских сербов и центральными властями в Сараево осложнилась после того, как в конце февраля федеральный суд БиГ признал Додика виновным в неисполнении указов верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, который был назначен на эту должность в обход принятых процедур, в силу чего в Республике Сербской его считают нелегитимным.

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.