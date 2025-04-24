Трамп назвал ближайшие дни очень важными для украинского урегулирования

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ближайшие дни важными для решения украинского кризиса.

"Ближайшие дни будут очень важными. У нас сейчас проходят встречи", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее в этот день президент заявил, что верит, что обе стороны конфликта хотят мира, и считает необходимым усадить их за стол переговоров.

"Я думаю, что мы добьемся мира, - сказал также Трамп. - Мне не нравится, что это длится долго, но я думаю, что обе стороны хотят мира".

Он добавил, что у него есть свой дедлайн в посредничестве в этом вопросе, и предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".