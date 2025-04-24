Трамп заявил о наличии у него дедлайна для украинского урегулирования

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса.

"У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, на назвав эти сроки.

Он предупредил, что если проблему не удастся решить в те сроки, которые он определил, "мы начнем вести себя совершенно по-другому".

При этом президент в очередной раз предположил, что все стороны конфликта хотят его урегулирования.

"Я думаю, что мы добьемся мира, - сказал Трамп. - Мне не нравится, что это длится долго, но я думаю, что обе стороны хотят мира".