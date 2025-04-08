Молдавия увеличила дефицит бюджета почти на 30%, ожидая поступления средств ЕС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял поправки в закон о госбюджете на 2025 год, которые предусматривают рост дефицита госбюджета страны на 28,9%, до 17 млрд 906,35 млн леев (5,1% ВВП), сообщила пресс-служба парламента.

В соответствии с изменениями в закон о бюджете, его доходная часть в этом году увеличена на 3 млрд 730,9 млн леев (на 5,2%) - до 75 млрд 284,8 млн леев, расходная часть - на 7 млрд 743,2 млн леев (на 9,1%) - до 93 млрд 191,1 млн леев.

В результате дефицит госбюджета в 2025 году составит 17 млрд 906,3 млн леев вместо планировавшихся ранее 13 млрд 894 млн леев, и увеличится на 4 млрд 012,3 млн леев, или на 28,9%.

"В государственном бюджете на 2025 год будут выделены дополнительные финансовые ресурсы на инвестиции, энергетическую устойчивость и экономический рост", - говорится в сообщении.

В публикации поясняется, что поправки к бюджету на 2025 год включают финансовые ресурсы, предоставляемые Евросоюзом для субсидирования тарифов на энергоносители, а также аванс и первый транш пакета финансовой поддержки со стороны ЕС для поддержки плана экономического роста Молдавии.

В составе расширенных расходов бюджета будут реализованы меры по повышению энергетической устойчивости на сумму 3,66 млрд леев, в том числе в фонд снижения энергетической уязвимости будет выделено 2,11 млрд леев на субсидирование энерготарифов.

Средства в сумме 3,8 млрд леев будут направлены на мероприятия программы экономических реформ. В том числе 1,6 млрд леев будут выделены на ремонт местных дорог, по 200 млн леев будет направлено на поддержку АПК и малого бизнеса, 100 млн леев пойдут в Национальный экологический фонд.

3 апреля премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщал, что правительство Молдавии направит на реализацию инфраструктурных проектов и субсидирование энерготарифов для населения 400 млн евро из созданного Евросоюзом для страны фонда реформ и роста объемом 1,9 млрд евро.

Ранее сообщалось, что 18 марта совет ЕС окончательно одобрил создание фонда реформ и роста для Молдавии на 1,9 млрд евро.

Фонд является финансовой основой плана роста Молдавии, представленного в октябре 2024 года. План предполагает поддержку страны с 2025 по 2027 годы, предоставление до 385 млн евро в виде грантов и 1,5 млрд евро в виде кредитов с длительным сроком погашения и низкими процентными ставками. Выплаты будут осуществляться при соблюдении строгих условий, связанных с проведением реформ, реализация которых может ускорить ежегодный рост ВВП Молдавии к 2028 году до 5,3%.

Власти Молдавии ожидают поступления первого транша средств ЕС на сумму около 200 млн евро в апреле этого года.

В соответствии с принятым в декабре прошлого года законом, госбюджет-2025 Молдавии предусматривал дефицит в размере 13,89 млрд леев, или 4,1% ВВП. Доходы госбюджета были запланированы в сумме 71,55 млрд леев (рост на 6,8% по сравнению с уточненными показателями 2024 года), расходы - 85,45 млрд леев (на 4,1% больше).

Официальный курс на 8 апреля - 17,75 лея за доллар.