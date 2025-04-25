Рютте заявил о прогрессе в украинском урегулировании

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Работа по урегулированию украинского кризиса в последние дни продвигалась успешно, заявил в четверг генсек НАТО Марк Рютте.

"Я искренне считаю, что за последние пару дней удалось сделать большие шаги в правильном направлении. Вчерашняя встреча в Лондоне была успешной", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

"Можно найти позитивное решение, - добавил он, говоря о конфликте на Украине.

Генсек НАТО отметил, что в Вашингтоне у него были "очень хорошие встречи" с президентом США Дональдом Трампом, его советником по нацбезопасности Майком Уолтцем, госсекретарем Марко Рубио и с главой Пентагона Питом Хегсетом. Рютте уточнил, что во время этих встреч обсуждались украинский кризис и подготовка к июньскому саммиту НАТО в Гааге.