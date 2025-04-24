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Bloomberg сообщил о планах США требовать от России признания права Украины на армию и ВПК

Bloomberg сообщил о планах США требовать от России признания права Украины на армию и ВПК
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская сторона на переговорах по украинскому урегулированию планирует добиваться от России признания права Киева на собственную армию и оборонную промышленность, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, как ожидается, поднимет этот вопрос во время возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

По данным Bloomberg, администрация президента Дональда Трампа также хочет, чтобы Москва уступила контроль над Запорожской АЭС. В Вашингтоне считают, что эта станция могла бы перейти под контроль США, которые, снабжали бы электроэнергией и Россию, и Украину.

Власти США также хотят обеспечить в рамках части соглашения, чтобы "контролируемая Россией часть Харьковской области была возвращена" Украине. Американское предложение содержит и положения, касающиеся использования Украиной Днепра, утверждает агентство.

В июне 2024 года президент Владимир Путин выступил с предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

Владимир Путин Днепр США Украина Стив Уиткофф Харьковская область
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