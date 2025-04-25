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Около 130 тыс. человек простились с папой римским, особый наплыв ожидается в пятницу

Около 130 тыс. человек простились с папой римским, особый наплыв ожидается в пятницу
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Более 128 тыс. человек к настоящему моменту отдали последние почести папе римскому Франциску, гроб с телом которого со среды выставлен для прощания в базилике Святого Петра в Ватикане.

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По данным агентства EFE, которое ссылается на представителей Ватикана, из-за огромного наплыва желающих проститься с понтификом, вторую ночь подряд пришлось менять режим допуска в базилику Святого Петра. Ее должны были закрыть в полночь по местному времени (01:00 по Москве в пятницу), но двери оставались открытыми до 2:30 (3:30 по Москве). Прощание продолжилось в пятницу с 5:40 утра (6:40 по Москве).

В правоохранительных органах Италии полагают, что в течение дня очереди к базилике Святого Петра значительно увеличатся, поскольку пятница - последний день прощания. В 19:00 (20:00 по московскому времени) допуск в собор будет закрыт, после чего начнется церемония запечатывания гроба.

Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу в римской церкви Санта-Мария-Маджоре.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Прощание с папой римским Франциском

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Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого ПетраВ течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому ОтцуПроцессия переноса гроба с телом прошла через площадь Святой Марты и площадь Римских первомучеников и вышла через Колокольную арку к площади Святого ПетраЦеремонией руководил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви и её временный глава до избрания нового папы в мае. Он провёл литургию.Гроб доставили в папскую базилику из часовни Святой Марты в соответствии с обновлённой версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani PontificisОжидается, что в эти дни отдать последнюю дань уважения Святому Отцу съедется множество христиан из разных стран, в том числе мировые лидерыВ 20:00 (21:00 по Москве) в пятницу пройдёт обряд закрытия гроба понтификаКонклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, начнётся в период между 5 по 10 маяВечером 21 апреля Ватикан опубликовал завещание Франциска, в котором содержится просьба похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столицеПохороны папы Франциска состоятся в субботу
Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра
Ватикан папа римский Франциск
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