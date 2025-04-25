Около 130 тыс. человек простились с папой римским, особый наплыв ожидается в пятницу

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Более 128 тыс. человек к настоящему моменту отдали последние почести папе римскому Франциску, гроб с телом которого со среды выставлен для прощания в базилике Святого Петра в Ватикане.

По данным агентства EFE, которое ссылается на представителей Ватикана, из-за огромного наплыва желающих проститься с понтификом, вторую ночь подряд пришлось менять режим допуска в базилику Святого Петра. Ее должны были закрыть в полночь по местному времени (01:00 по Москве в пятницу), но двери оставались открытыми до 2:30 (3:30 по Москве). Прощание продолжилось в пятницу с 5:40 утра (6:40 по Москве).

В правоохранительных органах Италии полагают, что в течение дня очереди к базилике Святого Петра значительно увеличатся, поскольку пятница - последний день прощания. В 19:00 (20:00 по московскому времени) допуск в собор будет закрыт, после чего начнется церемония запечатывания гроба.

Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу в римской церкви Санта-Мария-Маджоре.

Папа Франциск скончался в понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.