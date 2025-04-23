Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду.

Папа Франциск скончался в минувший понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Похороны состоятся в субботу, 26 апреля.

Конклав, на котором будет избран новый понтифик, начнётся в период с 5 по 10 мая.

Ранее в среду кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра. В течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому Отцу.

В понедельник вечером Ватикан опубликовал завещание Франциска. В нём он просит похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это - отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.