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Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска

Министр культуры Любимова будет представлять РФ на похоронах папы римского Франциска
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Ольга Любимова по решению президента Владимира Путина будет представлять Россию на похоронах папы римского Франциска, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам в среду.

Папа Франциск скончался в минувший понедельник утром на 89-м году жизни после тяжелой болезни.

Похороны состоятся в субботу, 26 апреля.

Конклав, на котором будет избран новый понтифик, начнётся в период с 5 по 10 мая.

Ранее в среду кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра. В течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому Отцу.

В понедельник вечером Ватикан опубликовал завещание Франциска. В нём он просит похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это - отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.

Прощание с папой римским Франциском

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Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого ПетраВ течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому ОтцуПроцессия переноса гроба с телом прошла через площадь Святой Марты и площадь Римских первомучеников и вышла через Колокольную арку к площади Святого ПетраЦеремонией руководил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви и её временный глава до избрания нового папы в мае. Он провёл литургию.Гроб доставили в папскую базилику из часовни Святой Марты в соответствии с обновлённой версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani PontificisОжидается, что в эти дни отдать последнюю дань уважения Святому Отцу съедется множество христиан из разных стран, в том числе мировые лидерыВ 20:00 (21:00 по Москве) в пятницу пройдёт обряд закрытия гроба понтификаКонклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, начнётся в период между 5 по 10 маяВечером 21 апреля Ватикан опубликовал завещание Франциска, в котором содержится просьба похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столицеПохороны папы Франциска состоятся в субботу
Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра
Ольга Любимова Дмитрий Песков Минкультуры РФ папа римский Франциск
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