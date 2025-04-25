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Байден полетит в Италию на похороны папы римского

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джо Байден полетит с женой Джилл в Италию, чтобы принять участие в церемонии похорон папы римского Франциска, сообщила порталу NewsNation пресс-секретарь Байдена Келли Скалли.

В Рим уже вылетел действующей президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией.

Ожидается, что церемонию посетят многие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и принц Уэльский Уильям, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и король Испании Филипп VI.

Франциска похоронят 26 апреля в римской церкви Санта-Мария-Маджоре.

Понтифик умер утром 21 апреля утром от инсульта в возрасте 88 лет.

Прощание с папой римским Франциском

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Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого ПетраВ течение следующих трёх дней гроб с телом Франциска будет выставлен для прощания, верующие смогут попрощаться и отдать дань уважения Святому ОтцуПроцессия переноса гроба с телом прошла через площадь Святой Марты и площадь Римских первомучеников и вышла через Колокольную арку к площади Святого ПетраЦеремонией руководил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Римско-католической церкви и её временный глава до избрания нового папы в мае. Он провёл литургию.Гроб доставили в папскую базилику из часовни Святой Марты в соответствии с обновлённой версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani PontificisОжидается, что в эти дни отдать последнюю дань уважения Святому Отцу съедется множество христиан из разных стран, в том числе мировые лидерыВ 20:00 (21:00 по Москве) в пятницу пройдёт обряд закрытия гроба понтификаКонклав, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви, начнётся в период между 5 по 10 маяВечером 21 апреля Ватикан опубликовал завещание Франциска, в котором содержится просьба похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столицеПохороны папы Франциска состоятся в субботу
Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом скончавшегося в понедельник папы римского Франциска в ватиканский собор Святого Петра
Джо Байден Дональд Трамп США Франциск Рим
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