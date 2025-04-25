Байден полетит в Италию на похороны папы римского

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джо Байден полетит с женой Джилл в Италию, чтобы принять участие в церемонии похорон папы римского Франциска, сообщила порталу NewsNation пресс-секретарь Байдена Келли Скалли.

В Рим уже вылетел действующей президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией.

Ожидается, что церемонию посетят многие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и принц Уэльский Уильям, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и король Испании Филипп VI.

Франциска похоронят 26 апреля в римской церкви Санта-Мария-Маджоре.

Понтифик умер утром 21 апреля утром от инсульта в возрасте 88 лет.