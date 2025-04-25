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Выпуск автомобилей в Великобритании в марте вырос впервые за год

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в Великобритании в марте выросло на 18,2% относительно того же месяца прошлого года – до 70,318 тыс., по данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В миреВыпуск автомобилей в Великобритании в 2024 году сократился на 14%Читать подробнее

До этого показатель снижался 12 месяцев подряд.

Для внутреннего рынка в прошлом месяце было выпущено почти 18,8 тыс. машин, что на 6,1% меньше объема за март 2024 года. Производство автомобилей на экспорт взлетело на 30,6% и превысило 51,5 тыс.

Таким образом, более 73% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских машин (на них пришлось свыше 57% экспорта), далее следуют США (15%) и Китай (8,5%). При этом поставки в ЕС выросли в марте на 28,9%, в Штаты – на 36,1%, в КНР – на 86%.

В прошлом месяце в стране было выпущено 31,661 тыс. электромобилей и гибридов, что на 38,5% больше, чем годом ранее, сообщило SMMT.

Великобритания
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