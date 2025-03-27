Выпуск автомобилей в Великобритании в феврале упал 12-й месяц подряд

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Выпуск легковых и коммерческих автомобилей в Великобритании в феврале сократился на 11,6% относительно того же месяца прошлого года - до 82,178 тыс. Таковы данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Снижение продолжилось уже двенадцатый месяц подряд.

Для внутреннего рынка было выпущено 18,401 тыс. машин (сокращение на 22,3%). Производство автомобилей на экспорт упало на 8% до 63,777 тыс.

Таким образом, 77,6% произведенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт.

Страны Европейского союза остались основным пунктом назначения британских легковых автомобилей (53,5% экспорта). Второе место заняли США (19,7%), третье - Китай (6,3%). Поставки в ЕС и КНР сократились на 9,6% и 10,9% соответственно, в Штаты - подскочили на 34,6%.

В прошлом месяце в стране было выпущено 27,398 тыс. электромобилей и гибридов, что на 5,6% ниже прошлогоднего показателя.