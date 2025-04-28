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Лавров и Рубио заявили о важности консолидации предпосылок для переговоров по Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся накануне телефонном разговоре своего главы Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к миру на Украине.

"Был продолжен продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, существенно активизировавшегося в последнее время. Основное внимание было уделено тематике украинского кризиса", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

В МИД РФ отметили, что в развитие беседы российского президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 25 апреля Лавров и Рубио "подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

"Затрагивались также некоторые другие международные вопросы. Условлено продолжать контакты на всех уровнях", - добавили на Смоленской площади.

МИД РФ Марко Рубио Лавров США
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