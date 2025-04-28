Рубио заявил Лаврову о необходимости немедленно завершить конфликт на Украине

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 27 апреля заявил, что украинский кризис нужно завершать без промедления.

"После визита в Москву 25 апреля спецпосланника президента США Стива Уиткоффа госсекретарь заявил своему российскому коллеге о следующих шагах в мирных переговорах России и Украины и о необходимости закончить войну сейчас", - говорится в заявлении представителя госдепа Тэмми Брюса.

"Соединенные Штаты настроены серьезно в отношении того, чтобы содействовать окончанию этой бессмысленной войны", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее министерство иностранных дел России сообщило о состоявшемся накануне телефонном разговоре Лаврова с Рубио, стороны подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к миру на Украине.

В МИД РФ отметили, что в развитие беседы российского президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 25 апреля Лавров и Рубио "подчеркнули важность консолидации складывающихся предпосылок для начала переговоров с целью согласования надежного пути к долгосрочному устойчивому миру".

"Затрагивались также некоторые другие международные вопросы. Условлено продолжать контакты на всех уровнях", - добавили на Смоленской площади.