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Трамп заявил, что основные позиции сделки по Украине согласованы

Нужна встреча на "очень высоком уровне"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Украина очень близки к заключению сделки, большая часть основных позиций согласована, теперь стороны должны встретиться на "очень высоком уровне", заявил президент США Дональд Трамп.

"Удачный день в переговорах и встречах с Россией и Украиной. Они очень близки к заключению сделки, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы "завершить ее", - написал он в соцсети The Truth.

Американский президент отметил, что "большинство основных пунктов (сделки - ИФ) согласованы", и призвал к окончанию конфликта на Украине, добавив, что США будут способствовать этому.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Это уже четвертая встреча Путина и Уиткоффа.

Трехчасовая беседа Путина с Уиткоффом носила конструктивный и полезный характер, она позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов, рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

США Дональд Трамп Россия Украина сделка
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