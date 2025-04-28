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Комитеты по вооруженным силам Конгресса предлагают увеличить расходы Пентагона на $150 м

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатели комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената Конгресса США подготовили законопроект, который увеличит расходы Пентагона на $150 млрд, из которых $25 млрд будут выделены на новую инициативу по противоракетной обороне, известную как "Золотой купол", следует из документа.

Предложение, представленное председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майком Роджерсом и председателем комитета по вооруженным силам Сената Роджером Уикером, предполагает увеличение общих расходов на оборону до более чем $1 трлн в 2025 финансовом году в сочетании с уже утвержденным оборонным бюджетом в размере $886 млрд.

"Наша оборонно-промышленная база ослабла. Американское сдерживание терпит неудачу, и без серьезных инвестиций в нашу национальную оборону мы потеряем возможность побеждать наших противников", - заявил Роджерс.

Инициатива "Золотой купол", утвержденная указом Белого дома, направлена на создание всеобъемлющего щита, защищающего Соединенные Штаты от баллистических, гиперзвуковых и современных крылатых ракет. Из $25 млрд, предложенных для программы, около $15 млрд пойдут на финансирование создания сенсорного слоя спутников обнаружения и отслеживания пусков ракет, группировки космических перехватчиков, а также инфраструктуры для запусков.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей должен обсудить и внести поправки в законопроект уже 29 апреля.

"Этот законопроект представляет собой перспективное обновление оборонных возможностей нашей страны, включая исторические инвестиции в новые технологии", - сказал Уикер.

Конгресс Пентагон США Сенат Майк Роджерс Роджер Уикер Палата представителей
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