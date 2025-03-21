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Страны ЕС обсуждают смену лидерства США в НАТО

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы ведут неофициальные переговоры о том, чтобы взять на себя основную ответственность за финансирование НАТО и оборону континента, сообщает Financial Times.

"Крупнейшие военные державы Европы разрабатывают планы по принятию на себя от США большей ответственности за оборону континента", - пишет издание.

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По словам четырех европейских чиновников, в число стран, участвующих в дискуссиях, входят Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы.

Эти страны намерены "разработать план по перекладыванию финансового и военного бремени на европейские столицы и представить его США в преддверии ежегодного саммита лидеров НАТО в Гааге в июне", сообщили собеседники газеты.

"Увеличение расходов - это единственный выход, который у нас есть: разделение бремени и отказ от зависимости от США", - сказал один из чиновников.

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В публикации уточняется, что предложение будет включать твердые обязательства по увеличению расходов на оборону в Европе и наращиванию военного потенциала в попытке убедить президента США Дональда Трампа согласиться на постепенную передачу полномочий. План, предположительно, будет рассчитан на 5-10 лет.

Издание отмечает, что переговоры являются попыткой избежать хаоса, который может вызвать односторонний выход Штатов из НАТО.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность отказа от поста верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, которое было исключительно американским на протяжении почти 75 лет.

Новая американская администрация неоднократно давала понять, что европейские партнеры должны взять больше ответственности за оборону Европы. Трамп много раз критиковал членов НАТО за недостаточные оборонные расходы и угрожал ослабить альянс или выйти из него.

ЕС НАТО лидерство США
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