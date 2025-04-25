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Рютте и Трамп обсудили оборонные расходы и прекращение украинского конфликта

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На встречах генерального секретаря НАТО Марка Рютте, находившегося с визитом в США 24 и 25 апреля, обсуждались оборонные расходы и пути прекращения конфликта на Украине, сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры НАТО в сети X.

В Брюсселе заявили, что Рютте завершил визит в Вашингтон, "где встретился с высокопоставленными должностными лицами США, включая президента Дональда Трампа". Эти встречи были посвящены "увеличению расходов на оборону, предстоящему саммиту НАТО", а также "справедливому и прочному" прекращению конфликта на Украине.

Сам Рютте ранее написал также в сети X: "Большое спасибо президенту Дональду Трампу за теплый прием в Белом доме. Отличная встреча с президентом и его командой - государственным секретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и советником по национальной безопасности Майком Уолтцем".

"Мы работаем вместе, чтобы НАТО продолжала обеспечивать силу и безопасность", - заявил генсек Североатлантического альянса.

НАТО Марк Рютте США Вашингтон Дональд Трамп Украина
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