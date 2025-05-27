Индия одобрила планы создания стелс-истребителя пятого поколения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В руководстве Индии утвердили план разработки истребителя пятого поколения, оснащенного технологиями малозаметности, сообщает Hindustan Times.

Агентство по развитию авиации Индии, ответственное за реализацию проекта, вскоре займется сбором предварительных заявок от оборонных компаний, заинтересованных в создании прототипа истребителя. В индийском Минобороны уточнили, что заявки могут подавать как государственные структуры, так и частные фирмы.

В марте власти рекомендовали привлекать частный сектор к разработке истребителя с целью снизить бремя с индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Limited: ранее ее критиковали за медленные поставки вооруженным силам истребителей четвертого поколения Tejas. В компании в свою очередь отмечали, что проблемы возникли из-за сложностей с доставкой двигателей от американской корпорации General Electric.

Hindustan Times отмечает, что стелс-истребителям пятого поколения отведена важнейшая роль в поддержании боеспособности ВВС Индии. При этом действия индийской авиации имели ключевое значение в операции "Синдур" в мае, когда военные Индии наносили удары по инфраструктуре, расположенной на территории Пакистана, и по контролируемым Исламабадом районам Кашмира.

Пакистан имеет на вооружении истребители четвертого поколения J-10 - одни из наиболее современных, производимых КНР.