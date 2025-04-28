Поиск

В Германии альянс ХДС/ХСС утвердил коалицию с СДПГ для формирования правительства

В среду станет известно, пойдут ли социал-демократы на аналогичный шаг

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на парламентских выборах в ФРГ альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) подтвердил готовность вступить в коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) для создания правительства, сообщает газета Welt.

"Федеральный комитет ХДС – малая партийная конференция, в которой участвовали около 150 делегатов - утвердил коалиционное соглашение с СДПГ", - сообщает издание.

Однако молодежное крыло партии выступало против сотрудничества с социал-демократами. Но несмотря на масштабную критику СДПГ со стороны членов ХДС/ХСС, решением большинства было одобрено формирование так называемого "черно-красного правительства". Теперь в Бундестаге ждут аналогичное подтверждение со стороны СДПГ.

Социал-демократы, в свою очередь, вынесли коалиционное соглашение на голосование среди всех членов партии – их более 350 тыс. Результаты ожидают в среду.

Ранее издание Politico сообщало, что кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц определился с претендентами на ключевые министерские должности в своем правительстве.

Избрание канцлера ФРГ должно пройти в Бундестаге 6 мая.

Германия ХДС ХСС ХДС/ХСС СДПГ Фридрих Мерц
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Восстановление энергосистемы Испании может занять до десяти часов

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Свыше 60% американцев считают, что пошлины скорее принесут США убытки

Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая

Конклав для избрания папы римского начнется 7 мая

В Испании и Португалии произошел блэкаут

В Ватикане закрыли Сикстинскую капеллу для подготовки к конклаву

Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Суд в Бишкеке перевел сотрудницу Русского дома Секерину под домашний арест

Brent подорожала до $67,1 за баррель

Что случилось это ночью: понедельник, 28 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6277 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне112 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });