В Германии альянс ХДС/ХСС утвердил коалицию с СДПГ для формирования правительства

В среду станет известно, пойдут ли социал-демократы на аналогичный шаг

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Победивший на парламентских выборах в ФРГ альянс Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) подтвердил готовность вступить в коалицию с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) для создания правительства, сообщает газета Welt.

"Федеральный комитет ХДС – малая партийная конференция, в которой участвовали около 150 делегатов - утвердил коалиционное соглашение с СДПГ", - сообщает издание.

Однако молодежное крыло партии выступало против сотрудничества с социал-демократами. Но несмотря на масштабную критику СДПГ со стороны членов ХДС/ХСС, решением большинства было одобрено формирование так называемого "черно-красного правительства". Теперь в Бундестаге ждут аналогичное подтверждение со стороны СДПГ.

Социал-демократы, в свою очередь, вынесли коалиционное соглашение на голосование среди всех членов партии – их более 350 тыс. Результаты ожидают в среду.

Ранее издание Politico сообщало, что кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц определился с претендентами на ключевые министерские должности в своем правительстве.

Избрание канцлера ФРГ должно пройти в Бундестаге 6 мая.