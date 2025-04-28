Мерц объявил первые кандидатуры на посты министров в Германии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц определился с претендентами на ключевые министерские должности в своем правительстве, сообщает в понедельник издание Politico.

В частности, на пост министра иностранных дел Мерц предложил Йохана Вадефула. По оценкам издания, это "опытный эксперт в области внешней и оборонной политики, призванный руководить дипломатическими усилиями Германии в период усиливающейся глобализации".

Министерство экономики и энергетики, согласно плану, возглавит Катерина Райхе; её ключевой задачей станет "восстановление промышленного потенциала" Германии.

Кандидатуру министра обороны Мерц на данный момент не раскрыл. СМИ сообщали, что свой пост в новом кабинете может сохранить действующий руководитель оборонного ведомства Борис Писториус.

Мерц также объявил о создании министерства цифровизации. Целью главы нового ведомства, Карстена Вильдбергера, станет продвижение "давно назревших цифровых реформ", сообщает Politico.