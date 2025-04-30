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Немецкие социал-демократы проголосовали за коалицию с ХДС/ХСС для формирования правительства

Это открывает лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу путь к позиции канцлера Германии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласилась сформировать коалиционное правительство с альянсом Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза ХДС/ХСС, сообщается на сайте СДПГ в четверг.

"Члены СДПГ говорят "да" коалиционному соглашению", - отмечается в заявлении на сайте немецкой партии.

Партии достигли соглашения о правящей коалиции в начале апреля. После этого СДПГ выставила его на голосование, в котором могли принять участие все 358 тыс. членов партии.

Согласно результатам голосования, 84,6% проголосовали за коалицию с ХДС/ХСС, 15,4% - против. В голосовании приняли участие 56% членов СДПГ.

Ранее на этой неделе Федеральный комитет ХДС подтвердил готовность вступить в коалицию с СДПГ.

Коалиционное правительство ХДС/ХСС и СДПГ получит относительно небольшое большинство в Бундестаге, члены партий занимают 328 мест из 630.

В свою очередь, Associated Press отмечает, что это открывает лидеру ХДС/ХСС Фридриху Мерцу путь к позиции канцлера Германии, заседание по этому вопросу должно пройти в Бундестаге 6 мая.

Альянс ХДС/ХСС одержал победу на досрочных федеральных выборах в конце февраля, набрав 28,6% голосов, второе место у "Альтернативы для Германии" (АдГ) с 20,8%. На третьем месте - СДПГ уходящего в отставку канцлера Олафа Шольца.


Германия
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