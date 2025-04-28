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В правящей партии Японии заявили, что пошлины США угрожают безопасности региона

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Новые ввозные пошлины США могут нанести ущерб безопасности Индо-Тихоокеанского региона, заявил в понедельник глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Японии Ицунори Онодэра.

"Тарифы президента США Дональда Трампа могут оказать очень большое воздействие, не только на экономики (...) хотелось бы сказать, что они также могут потенциально очень серьезно повлиять на безопасность", - приводят западные СМИ его слова с выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

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Онодэра пояснил, что Токио особенно беспокоит такое влияние на страны Юго-Восточной Азии. Он предупредил, что государства АСЕАН в итоге могут отдалиться от США. Он выразил надежду на то, что Вашингтон пересмотрит свою политику в сфере пошлин.

Онодэра подчеркнул, что стабильность в Юго-Восточной Азии требует совместных усилий Японии и США, так, японская сторона, по его словам, помогает обеспечивать боеспособность американских кораблей в регионе, оказывает и прочее содействие в сфере безопасности. "Мы надеемся, что пошлины Трампа этому не повредят", - резюмировал он.

Размер новых пошлин со стороны США составил для Японии - 24%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

Вместе с тем, до 90-дневной отсрочки с введением пошлин, размер пошлин против Малайзии составил 24%, против Вьетнама - 46%, Камбоджи - 49%, Индонезии - 32%, Таиланда - 37%, Мьянмы - 44%.

Япония Либерально-демократическая партия Ицунори Онодэра США CSIS пошлины
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