Глава Минфина Бразилии сообщил о попытке договориться с США о пошлинах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов Бразилии Фернанду Аддад заявил, что Бразилиа и Вашингтон ведут переговоры с целью добиться понимания по вопросу новых американских пошлин. Об этом сообщают западные СМИ.

"Сейчас самое важное - это сказать: мы сидим за столом переговоров и обсуждаем то, как мы можем понять друг друга", - сказал Аддад.

Министр от имени стран региона ранее провел переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом. По словам Аддада, вводить пошлины на продукцию из государств Южной Америки для Вашингтона не имеет смысла, поскольку у этих стран - торговый дефицит по отношению к США.

"Я полагаю, что отношение главы Минфина к этому вопросу было очень плодотворным, и что он продемонстрировал открытость к диалогу, и это очень важно", - добавил Аддад.

Ранее США ввели пошлины в 10% на бразильские товары.

В апреле президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период эти страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.