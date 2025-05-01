Запланированные на 3 мая непрямые переговоры между Ираном и США не состоятся

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Продолжение непрямых переговоров между Ираном и США перенесено из-за несовпадения планов делегаций, сообщили в Омане, который выступает на них посредником.

"Из соображений логистики мы пересмотрели сроки проведения встречи между США и Ираном, которая изначально была запланирована на 3 мая", - написал в четверг в соцсетях министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусайди.

По его словам, "новые сроки будут объявлены после того, как обе стороны их согласуют".

Непрямые переговоры между Ираном и США начались в середине апреля.