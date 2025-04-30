Израиль обратился за помощью в тушении лесных пожаров к зарубежным странам

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Израиль в среду запросил у 13 стран помощь в тушении лесных пожаров близ Иерусалима, сообщает ЭФЭ.

"В последние часы я пообщался с коллегами из Азербайджана, Аргентины, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Кипра, Португалии, Северной Македонии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции, и запросил у них помощь в поддержке с воздуха (для тушения лесных пожаров)", - приводит агентство слова министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Лесные пожары вспыхнули к западу от Иерусалима в среду утром и быстро вышли из-под контроля. Властям пришлось объявить эвакуацию жителей из нескольких населенных пунктов и перекрыть несколько автодорог.

Израильские медики сообщили ЭФЭ, что до настоящего момента к ним обратились 19 человек, пострадавших от воздействия дыма, 13 из них госпитализированы.