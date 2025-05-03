Представитель Госдепа опровергла сообщения о выходе США из процесса украинского урегулирования

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс назвала ложными сообщения о том, что США рассматривают вопрос о прекращении участия в процессе урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщил Fox News.

"Брюс решительно опровергла сообщения о том, что США выходят из мирных переговоров между Россией и Украиной, назвав их ложными и подчеркнув продолжающееся американское участие", - говорится в сообщении телеканала.

Брюс приняла участие в The Guy Benson Show на Fox News и заявила: "Мнение о том, что мы отходим в сторону, не соответствует действительности".

"Если не будет заметного прогресса (в урегулировании - ИФ), мы можем немного изменить нашу позицию", пояснила дипломат, подчеркнув, что "это, безусловно, ни в коем случае не является отступлением от процесса".

Она отметила, что решение о возможном выходе из переговорного процесса за президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио.