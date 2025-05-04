Трамп считает, что ему удалось продвинуться в украинском урегулировании

Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, удалось продвинуться в решении украинской проблемы.

"Надеюсь, что это так. Я считаю, что мы ближе к соглашению с одной из сторон, а с другой ситуация, возможно, посложнее. Предпочитаю не уточнять, о каких сторонах идет речь", - сказал он в интервью NBC News.

При этом Трамп вновь заявил, что может прекратить посреднические усилия, если сочтет их бессмысленными. "Настанет время, когда я скажу им: продолжайте. Продолжайте вести себя глупо", - отметил президент США.

Он не стал называть конкретный дедлайн. "Иногда мы близко подступаем к этому моменту (к выходу США из переговоров - ИФ), но затем происходит что-то позитивное", - констатировал Трамп.

Говоря о конфликте, он подчеркнул, что "там много взаимной ненависти".

На просьбу прокомментировать заключенное с Киевом соглашение по добыче украинских природных ресурсов, президент США подчеркнул, что это даст Вашингтону доступ к редкоземельным металлам.

"По крайней мере, теперь я не буду чувствовать себя в таком глупом положении", - добавил Трамп. Он пояснил, что прежняя администрация США, по его мнению, предоставляла всю помощь Украине безвозмездно. Теперь же, как ожидает Трамп, США, по крайней мере, получат интересующие их природные ресурсы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее выразил уверенность, что в следующие 100 дней Трамп положит конец украинскому конфликту.