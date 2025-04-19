Axios полагает, что слова Рубио об отказе США от украинского урегулирования адресованы Киеву

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон может перестать заниматься украинским урегулированием в случае отсутствия прогресса, направлено, преимущественно, против Украины, пишет Axios со ссылкой на источники.

"Три европейских дипломата сочли, что комментарии Рубио были в основном направлены против украинцев", - говорится в сообщении.

Источник портала, "близкий к украинскому правительству", также сказал, что, "по-видимому, комментарии Рубио были направлены на оказание давления на Украину".

При этом собеседник Axios заявил об обеспокоенности тем, что выход американского президента Дональда Трампа из переговоров "может привести к приостановке военной помощи США Украине".

Рубио после встречи в Париже с европейскими партнерами заявил журналистам: "Мы готовы принимать участие в работе так долго, как это потребуется, но не бесконечно. Не без прогресса. Если это невозможно, нам придется заняться другими делами".

Трамп, комментируя это заявление, сказал: "У нас нет конкретного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать все это быстро".

Он добавил: "Если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс (...), мы откажемся от этой задачи".

При этом американский лидер выразил надежду, что США не придется так поступить. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет завершения украинского кризиса, и добавил, что, по его мнению, "есть хорошие шансы решить проблему".