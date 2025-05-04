Трамп заявил, что не рассматривает возможность третьего президентского срока

Он назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио потенциальными преемниками

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается претендовать на третий срок в Белом доме и выразил уверенность, что найдет отличного преемника.

"Я не рассматриваю такую возможность. Я лишь стремлюсь отлично отработать эти четыре года у власти", - сказал он в интервью NBC News, отвечая на вопрос о том, намерен ли искать пути баллотироваться на третий срок.

При этом Трамп подчеркнул, что очень многие его соратники заявляли, что были бы рады, если бы он выставил свою кандидатуру на выборах президента в 2028 году.

"Нам нужен будет выдающийся республиканец, который продолжит начатую нами работу", - отметил президент.

На вопрос о том, кто мог бы претендовать на пост президента США от республиканской партии на следующих выборах, Трамп заявил, что есть "10-15 человек, находящиеся сейчас со мной".

Далее он подчеркнул, что преемником мог бы стать, в частности, вице-президент Джей Ди Вэнс или глава Госдепа Марко Рубио.

"Джей Ди отлично работает. Он великолепен. Марко делает отличную работу", - сказал Трамп.

Он предположил, что обычно в подобных ситуациях некоторое преимущество над остальными бывает у вице-президента.

Трамп в настоящее время проводит свой второй президентский срок в Белом доме. Согласно конституции США, он не имеет права идти на третий срок.