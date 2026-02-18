Поиск

Вэнс может сократить военное присутствие США за рубежом в случае победы на выборах президента

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, если победит на президентских выборах 2028 года, может существенно сократить американское военное присутствие в других странах, сообщает в среду Politico со ссылкой на информированные источники.

"Ряд собеседников считает, что Вэнс значительно сократит военное присутствие США за границей", - говорится в материале.

Издание приводит мнение о том, что при Вэнсе Америка будет более привержена изоляционизму, чем при действующем президенте Дональде Трампе.

Также что касается внешней политики, один неназванный европейский дипломат полагает, что Вэнс вряд ли вернется к идее того, что "Америка - главный донор помощи всей планете".

Вэнсу 41 год. В 2003 году после школы он служил в Корпусе морской пехоты, во время Иракской войны занимался связями с общественностью. В 2007 году завершил службу в армии. В 2009 году окончил университет штата Огайо, его специализацией были политология и философия. В 2013 году окончил Йельскую школу права. Затем работал адвокатом, строил карьеру в Кремниевой долине. С 3 января 2023 год по 10 января 2025 года являлся сенатором от штата Огайо.

Трамп ранее говорил, что в числе кандидатов в президенты США на выборах в 2028 году могли бы быть Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

