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Нетаньяху пообещал ответить хуситам и Ирану за атаку на аэропорт Тель-Авива

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Израиль не оставит без ответа удар йеменских повстанцев-хуситов по аэропорту имени Бен-Гуриона, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Атаки хуситов напрямую связаны с Ираном. Израиль ответит на атаку хуситов на главный аэропорт нашей страны и, в любое время и в любом месте на наше усмотрение, (нанесет удар - ИФ) по их иранским террористическим хозяевам", - написал Нетаньяху в соцсети Х.

Ранее в воскресенье баллистическая ракета взорвалась на территории аэропорта имени Бен-Гуриона. Три человек получили ранения.

Израильская система ПРО, по данным СМИ, засекла ракету, но не смогла ее сбить. Журналисты обратили внимание, что это первый случай, когда хуситам, периодически проводящим обстрелы Израиля, удалось поразить главный аэропорт этой страны.

Израиль Биньямин Нетаньяху хуситы Иран аэропорт им. Бен-Гуриона
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